Илья Коновалов: Пропустили в первой смене, но не сдались и бились до конца - Советский спорт
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Хоккей07 февраля 2019 23:28Источник: «РИА Новости»

Илья Коновалов: Пропустили в первой смене, но не сдались и бились до конца

Голкипер сборной России Илья Коновалов поделился эмоциями от победы на сборной Финляндии (3:2 Б.) в стартовом матче Шведских игр.

- Пропустили в первой смене, но не сдались и бились до конца. Ничего страшного, что пропустил сразу, главным было не растеряться. По второму голу – там я не видел броска. Тренеры поздравили с победой, поблагодарили команду. Меня лучшим признала команда сегодня и вручила папаху. Что делать с ней теперь? Ходить буду. У меня только одна серия буллитов была до этого, так что хорошо, что выиграли. Приятно было играть на своей арене в Ярославле, классно болельщики поддерживали, - приводит слова голкипера РИА «Новости».

Добавим, что в следующем матче турнира российская команда 9 февраля в Стокгольме сыграет против сборной Швеции.

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