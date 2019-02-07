Илья Михеев: Надо проще играть и меньше ошибок делать - Советский спорт
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Хоккей07 февраля 2019 23:31Источник: Sport24.ru

Илья Михеев: Надо проще играть и меньше ошибок делать

Нападающий сборной России Илья Михеев поделился эмоциями от победы на сборной Финляндии (3:2 Б.) в стартовом матче Шведских игр.

- В первом периоде пропустили в самом начале, в конце тоже пропустили. Надо проще играть и меньше ошибок делать.

— Несильно устали, все-таки до буллитов дело дошло?
— Да все нормально. Самое главное — спасибо болельщикам, такая сумасшедшая поддержка.

— Вашу тройку не выпускали в большинстве. Не расстроились?
— Ничего страшного, каждый занимается своим делом», — передает слова Михеева Sport24.ru.

Добавим, что в следующем матче турнира российская команда 9 февраля в Стокгольме сыграет против сборной Швеции.

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