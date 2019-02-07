Илья Михеев: Надо проще играть и меньше ошибок делать

Нападающий сборной России Илья Михеев поделился эмоциями от победы на сборной Финляндии (3:2 Б.) в стартовом матче Шведских игр.
- В первом периоде пропустили в самом начале, в конце тоже пропустили. Надо проще играть и меньше ошибок делать.
— Несильно устали, все-таки до буллитов дело дошло?
— Да все нормально. Самое главное — спасибо болельщикам, такая сумасшедшая поддержка.
— Вашу тройку не выпускали в большинстве. Не расстроились?
— Ничего страшного, каждый занимается своим делом», — передает слова Михеева Sport24.ru.
Добавим, что в следующем матче турнира российская команда 9 февраля в Стокгольме сыграет против сборной Швеции.