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Хоккей07 февраля 2019 23:35Источник: Sport24.ru

Владислав Третьяк: У Коновалова сегодня самый большой экзамен был

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги стартового матча на шведском этапе Евротура против сборной Финляндии (3:2 Б.).

- Команда у нас молодая, с характером. Вратарь в нужный момент себя проявил, у него сегодня самый большой экзамен был. Надо поздравить нашу команду с победой и пожелать удачи. Коновалов сыграл прекрасно. Кстати, в раздевалке ему дали папаху как лучшему игроку матча. Я поздравил его с первым настоящим экзаменом, потому что как коллега, я понимаю, что значат такие качели. Он показал себя с наилучшей стороны, у нас растет отличный вратарь, — передает слова Третьяка Sport24.ru.

Добавим, что в следующем матче турнира российская команда 9 февраля в Стокгольме сыграет против сборной Швеции.

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