Юкка Ялонен: Несмотря на поражение, я доволен, как играла команда

Хоккей 08 февраля 2019 00:18 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал поражение от сборной России (2:3 Б.) в первом матче на шведском этапе Евротура.

- Несмотря на поражение, я доволен, как играла команда, мы здорово бились. Наше меньшинство здорово работало. У обеих команд много новичков, и для молодежи это отличный опыт. Вилле Покка не играл из-за того, что у нас десять защитников, двоим приходится отдыхать. Он сыграет в следующих матчах, - приводит слова специалиста РИА «Новости».

Добавим, что в следующем матче на турнире сборная Финляндии 9 февраля сыграет против команды Чехии.