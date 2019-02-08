Юкка Ялонен: Несмотря на поражение, я доволен, как играла команда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей08 февраля 2019 00:18Источник: «РИА Новости»

Юкка Ялонен: Несмотря на поражение, я доволен, как играла команда

Главный тренер Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал поражение от сборной России (2:3 Б.) в первом матче на шведском этапе Евротура.

- Несмотря на поражение, я доволен, как играла команда, мы здорово бились. Наше меньшинство здорово работало. У обеих команд много новичков, и для молодежи это отличный опыт. Вилле Покка не играл из-за того, что у нас десять защитников, двоим приходится отдыхать. Он сыграет в следующих матчах, - приводит слова специалиста РИА «Новости».

Добавим, что в следующем матче на турнире сборная Финляндии 9 февраля сыграет против команды Чехии.

#ялонен юкка#сборная финляндии по хоккею#сборная россии по хоккею#шведские игры#еврохоккейтур
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта