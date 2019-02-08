Игорь Ларионов: Самсонов сосредоточен на «Вашингтоне» и в любой момент готов стать основным вратарем - Советский спорт
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Хоккей08 февраля 2019 00:24Источник: ТАСС

Игорь Ларионов: Самсонов сосредоточен на «Вашингтоне» и в любой момент готов стать основным вратарем

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, агент вратаря Ильи Самсонова, сообщил российский голкипер сосредоточен на выступлении за «Вашингтон».

- Подписание Копли контракта с «Вашингтоном» ни о чем не говорит относительно будущего Самсонова. Допустим, Копли или Брэйден Холтби (основной голкипер «Вашингтона» - прим. ТАСС) получает травму, тогда Илья становится первым вратарем команды, так как играет он на данный момент блестяще. Это вопрос времени, Самсонов сосредоточен на «Вашингтоне», он в любой момент готов стать основным вратарем команды, тренерский штаб это понимает. Если будет подписан длительный контракт с Холтби, тогда можно будет говорить о том, что надо менять команду, но пока все идет своим чередом, - передает слова Ларионова ТАСС.

Напомним, что во вторник 27-летний американский голкипер «Вашингтона2 Копли подписал трехлетний контракт с «Кэпиталз».

#нхл#хк вашингтон кэпиталз#ларионов игорь#самсонов илья
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