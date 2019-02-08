Вадим Шипачев: Будем разбираться, кто ошибся и что надо было делать - Советский спорт
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Хоккей08 февраля 2019 01:52Источник: ТАСС

Вадим Шипачев: Будем разбираться, кто ошибся и что надо было делать

Капитан сборной России Вадим Шипачев поделился эмоциями от победы на сборной Финляндии (3:2 Б.) в стартовом матче Шведских игр.

- Хорошо, что сегодня выиграли, начали не очень, в случае с первой шайбой чуть не разобрались, шел наброс на пятак, и игрок подправил. Будем разбираться, кто ошибся и что надо было делать. Но потом игра переломилась, стала равная. Во втором периоде было много удалений с нашей стороны, не дали нам здорово сыграть.

Хорошо, что выиграли по буллитам, могли бы и в основное время выиграть, но в конце была небольшая ошибка. Почему так плохо реализовывали буллиты? Вратарь, наверное, здорово играл, - приводит слова Шипачева ТАСС.

Добавим, что в следующем матче турнира российская команда 9 февраля в Стокгольме сыграет против сборной Швеции.

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