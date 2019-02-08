«Питтсбург» без Малкина потерпел третье поражение к ряду, уступив «Флориде»

Хоккей 08 февраля 2019 06:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на арене "Би-Би-энд-Ти-центр".

«Флорида Пантерз» на домашнем льду обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Отметим, что российский форвард Евгений Дадонов отметился голом. Таким образом, нападающий забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне.

Другой хоккеист из России – нападающий «пингвинов» Евгений Малкин участие в матче не принимал.

Добавим, что «Питтсбург» потерпел третье поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Питтсбург» – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)