«Питтсбург» без Малкина потерпел третье поражение к ряду, уступив «Флориде»

Встреча прошла на арене "Би-Би-энд-Ти-центр".
«Флорида Пантерз» на домашнем льду обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме.
Отметим, что российский форвард Евгений Дадонов отметился голом. Таким образом, нападающий забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне.
Другой хоккеист из России – нападающий «пингвинов» Евгений Малкин участие в матче не принимал.
Добавим, что «Питтсбург» потерпел третье поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» – «Питтсбург» – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)