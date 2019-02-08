«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Кузнецов и Овечкин набрали 5 очков

Хоккей 08 февраля 2019 06:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене".

Хоккеисты "Вашингтона" нанесли поражение "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Лучшим игроком поединка стал российский форвард "столичных" Евгений Кузнецов, набравший 3 (2+1) очка. Его партнер по команде – нападающий Александр Овечкин отдал 2 голевых паса, один из которых он отдал Кузнецову, который забросил победную шайбу.

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов провел на льду 23 минуты и 1 секунду.

Добавим, что голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 38 из 42 бросков по своим воротам, а защитник Никита Задоров сыграл 16 минут и 4 секунды.

Таким образом, "Эвеланш" потерпели 5-е поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Колорадо» – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Бураковски (Оши, Нисканен), 06:31 – 1:0; Маккиннон (Бэрри, Ландеског), 20:35 – 1:1; Кузнецов (Овечкин, Карлсон), 28:38 – 2:1; Нисканен (Врана, Кузнецов), 40:34 – 3:1; Рантанен (Ландеског), 45:10 – 3:2; Уилсон (Калверт), 57:53 – 3:3; Кузнецов (Овечкин), 64:12 – 4:3.