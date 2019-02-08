«Чикаго» одержал 6-ю победу кряду, победив «Ванкувер»

Хоккей 08 февраля 2019 07:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене "Блэкхоукс".

Хоккеисты "Чикаго" нанесли поражение "Ванкуверу" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3 ОТ.

В составе победителей дубль оформил Алекс Дебринкэт, а Дилан Строум оформил ассистентский хет-трик. Отметим, что российский форвард Артем Анисимов отдал голевую передачу.

Еще один хоккеист из РФ – нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин провел на льду 9 минут и 58 секунд. За это время он нанес 2 броска.

Таким образом, "Чикаго" одержал шестую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Ванкувер» – 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Дебринкэт (Строум, Кейн), 17:59 – 1:0; Саад (Анисимов, Сибрук), 18:58 – 2:0; Бьега (Безер, Ливо), 22:20 – 2:1; Ливо (Виртанен, Танев), 24:41 – 2:2; Дебринкэт (Строум, Мерфи), 34:01 – 3:2; Петтерссон (Стечер, Ливо), 58:08 –3:3; Тэйвз (Строум), 63:21 – 4:3.