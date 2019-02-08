«Коламбус» добыл три очка в матче с «Аризоной», Бобровский отразил 29 бросков - Советский спорт
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Хоккей08 февраля 2019 08:41Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Коламбус» добыл три очка в матче с «Аризоной», Бобровский отразил 29 бросков

Встреча прошла на домашнем льду «Койотс».

Хоккеисты «Коламбуса» обыграли «Аризону» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:2.

Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам, а его одноклубник – форвард Артемий Панарин провел на льду 16 минут и 11 секунд. В его активе 2 броска.

Таким образом, «Койотс» проиграл 5-й матч кряду.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Коламбус» – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Седлак (Хянникяйнен), 03:02 – 0:1; Савар (Андерсон, Дженнер), 17:13 – 0:2; Истерли (Казинс, Фишер), 24:20 – 1:2; Гарленд (Истерли), 26:03 – 2:2; Андерсон (Джонс, Веннберг), 30:24 – 2:3; Дженнер, 53:52 – 2:4.

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