Зыков принял участие в победе «Вегаса» над «Детройтом»

Хоккей 08 февраля 2019 08:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене "Ред Уингз".

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вегас" оказался сильнее "Детройта". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Отметим, что российский форвард "рыцарей" Валентин Зыков провел на льду 13 минут и 23 секунды, и нанес 2 броска.

Таким образом, "Вегас" прервал победную серию "Детройта" из трех матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Вегас» – 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)

Голы: Нюквист (Абделкейдер, Ларкин), 11:19 – 1:0; Маршессо (Карлссон, Миллер), 22:04 – 1:1; Карлссон (Штястны, Шмидт), 27:08 – 1:2; Маршессо (Шмидт, Энгелланд), 30:22 – 1:3; Расмуссен (Нильсен, Грин), 44:41 – 2:3; Макнэбб, 51:07 – 2:4; Ванек (Расмуссен, Ларкин), 59:57 – 3:4.