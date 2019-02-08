Денис Алексеев: «Локомотив» пока рано называть базовым клубом сборной - Советский спорт
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Хоккей08 февраля 2019 12:05Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

Денис Алексеев: «Локомотив» пока рано называть базовым клубом сборной

Шесть игроков ярославского клуба вызваны в национальную команду.

Форвард «Локомотива» Денис Алексеев высказался о представительстве ярославского клуба в сборной России.

На третий этап Еврохоккейтура «Шведские хоккейные игры» в национальную команду вызваны шесть игроков «Локомотива»: голкипер Илья Коновалов, защитники Рушан Рафиков и Александр Елесин, а также форварды Алексеев, Григорий Денисенко и Кирилл Слепец.

«Пока рано называть нас базовым клубом сборной: наших ребят из Ярославля в таком количестве вызвали только на один турнир, – приводят «Известия» слова Алексеева. – Нам надо доказывать, что мы достойны играть за главную сборную на постоянной основе.

Думаю, в «Локомотиве» есть еще немало ребят, которые могут быть призваны тренерским штабом национальной команды. Сейчас в клубе очень большое доверие к молодежи, поэтому черпать кадры у нас можно долго.

Рад, что мне и ребятам выпала честь представлять страну на этом этапе Евротура. Тем более приятно дебютировать на родной арене – ощущения непередаваемые».

Напомним, накануне в Ярославле в вынесенном матче «Шведских хоккейных игр» Россия нанесла поражение Финляндии (3:2 Б).

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