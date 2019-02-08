Никита Задоров: Щелчок Овечкина сделал его самым великим снайпером в истории хоккея - Советский спорт
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Хоккей08 февраля 2019 13:07Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Никита Задоров: Щелчок Овечкина сделал его самым великим снайпером в истории хоккея

На этой неделе капитан «Вашингтона» стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров высказался о том, как играть против форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

– Речь идет о лучшем игроке в истории российского хоккея, – приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ. – Когда оказываешься вместе с ним на льду, пытаешься держать его в поле зрения, чтобы сыграть ближе, не дать ему бросить. Все равно у него стремительный бросок, для которого ему не нужно много времени – об этом всегда нужно помнить.

– Бросок с ходу из левого круга вбрасывания сделал Овечкина знаменитым. Можно ли сказать, что этот его щелчок – одно из лучших, что есть в мировом хоккее?
– Он сделал его самым великим, на мой взгляд, снайпером в истории хоккея. Можно вспомнить, сколько забил Уэйн Гретцки, у которого вообще космическая статистика. Но Гретцки все же следует назвать плеймейкером. Бретт Халл тоже забивал невероятно много, но в моих глазах на звание величайшего снайпера тянет именно Овечкин.

Напомним, на этой неделе 33-летний Овечкин опередил Сергея Федорова и стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ. На его счету 1182 (644+538) очка в 1056 матчах в лиге. Он идет на 14-м месте в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

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