Никита Задоров: Щелчок Овечкина сделал его самым великим снайпером в истории хоккея

Хоккей 08 февраля 2019 13:07 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

На этой неделе капитан «Вашингтона» стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров высказался о том, как играть против форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

– Речь идет о лучшем игроке в истории российского хоккея, – приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ. – Когда оказываешься вместе с ним на льду, пытаешься держать его в поле зрения, чтобы сыграть ближе, не дать ему бросить. Все равно у него стремительный бросок, для которого ему не нужно много времени – об этом всегда нужно помнить.

– Бросок с ходу из левого круга вбрасывания сделал Овечкина знаменитым. Можно ли сказать, что этот его щелчок – одно из лучших, что есть в мировом хоккее?

– Он сделал его самым великим, на мой взгляд, снайпером в истории хоккея. Можно вспомнить, сколько забил Уэйн Гретцки, у которого вообще космическая статистика. Но Гретцки все же следует назвать плеймейкером. Бретт Халл тоже забивал невероятно много, но в моих глазах на звание величайшего снайпера тянет именно Овечкин.

Напомним, на этой неделе 33-летний Овечкин опередил Сергея Федорова и стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ. На его счету 1182 (644+538) очка в 1056 матчах в лиге. Он идет на 14-м месте в списке лучших снайперов за всю историю лиги.