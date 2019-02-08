Анатолий Никонцев: Будем убеждать тренеров, что готовы играть за сборную не на одном турнире

Хоккей 08 февраля 2019 14:28 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

Россия победила Финляндию в вынесенном матче «Шведских хоккейных игр».

Форвард сборной России Анатолий Никонцев высказался об составе национальной команды на третий этап Еврохоккейтура – «Шведские хоккейные игры».

«Понятно, что такое обновление состава на Евротур – это аванс для многих из нас, – приводят «Известия» слова Никонцева. – Поэтому в Швеции все мы будем биться за место в национальной команде, убеждать тренеров, что готовы выступать за нее не на одном турнире. Для этого нужно как минимум показать хороший результат – выиграть нынешний этап».

Напомним, накануне сборная России победила Финляндию (3:2 Б) в вынесенном матче в Ярославле.

Теперь сборная России сыграет в Стокгольме со Швецией (9 февраля) и Чехией (10 февраля).