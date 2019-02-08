Евгений Кузнецов: Когда выходишь один на один, откуда-то берутся силы

Хоккей 08 февраля 2019 14:44 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Форвард принес «Вашингтону» победу в матче с «Колорадо».

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал свой победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:3 OT).

На последней минуте овертайма капитан «столичных» Александр Овечкин вывел своего партнера один на один с голкипером «лавин» Семеном Варламовым, и Кузнецов переиграл соотечественника.

«Когда выходишь один на один, всегда чувствуешь прилив сил, – приводит слова 26-летнего нападающего официальный сайт лиги. – Думаю, любой игрок скажет то же самое.

Если играешь в обороне, чувствуешь усталость, но когда появляется шанс выйти один на один, откуда-то обязательно появляются дополнительные силы».

Напомним, Кузнецов набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой игрового дня. Теперь на его счету 48 (12+36) очков в 48 матчах сезона.