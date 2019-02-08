«Чикаго» хочет обменять Анисимова - Советский спорт
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Хоккей08 февраля 2019 19:10Источник: The AthleticАвтор: Сметанникова Дарья

«Чикаго» хочет обменять Анисимова

Российский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов может покинуть клуб. Об этом сообщил североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн.

Контракт Анисимова с «Чикаго» рассчитан до 2021 года.

«Чикаго» может расстаться с Анисимовым. В нынешнем сезоне роль форварда в команде снизилась. Считаю, что «Чикаго» не будет активно продвигать идею обмена, но за хорошую цену согласится. У Анисимова есть список из 10 команд, куда он может отказаться переходить согласно пункту о запрете на обмен», - цитирует Лебрюна The Athletic.

В нынешнем сезоне Анисимов провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очков.

#анисимов артем#хк чикаго блэкхокс#нхл
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