Интересы Панарина будет представлять агент Бобровского

Хоккей 08 февраля 2019 20:58 Источник: Sportsnet Автор: Сметанникова Дарья

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сменил агента.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, интересы Панарина теперь будет представить Пол Теофанос, который занимается делами другого российского хоккеиста «Блю Джекетс» Сергея Бобровского.

Отмечается, что данное решение Панарина может облегчить клубам НХЛ проведение обмена, в рамках которого Панарин и Бобровский вместе перейдут в другую команду.

Соглашение Панарина с «Коламбусом» истекает 1 июля 2019 года. Россиянин в этом сезоне провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (20+40) очков.