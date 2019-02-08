«Северсталь» сыграет с рижским «Динамо» в специальной форме - Советский спорт
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Хоккей08 февраля 2019 21:33Источник: ХК «Северсталь»

«Северсталь» сыграет с рижским «Динамо» в специальной форме

Хоккеисты «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» сыграют в специальной милитари-форме.

«Мы гордимся своими земляками, защищающими и защищавшими свой город, свою малую родину, свою страну, свое Отечество! Мы предлагаем Вам – нашей большой череповецкой Армии болельщиков – разделить чувство Гордости за тех, кто ежедневно, рискуя своей жизнью, дарит нам мирное небо над головой», - говорится на официальном сайте «Северстали».

В прошлом сезоне «Матч Гордости» череповчане проводили против ярославского «Локомотива».

Напомним, матч «Северсталь» – «Динамо» состоится 20 февраля.

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