Гол Свечникова помог «Каролине» одержать сухую победу над «Рейнджерс»

Хоккей 09 февраля 2019 07:00 Автор: Липкин Антон

Второй номер драфта забросил 14-ю шайбу в сезоне.

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Все голы в матче были забиты в третьем периоде. На 47-й минуте форвард Уоррен Фогеле открыл счет, а еще две шайбы «ураганы» забросили в пустые ворота, первая из них – на счету российского нападающего Андрея Свечникова. Теперь на счету 18-летнего форварда, выбранного под вторым номером драфта прошлого года, 26 (14+12) очков в 55 матчах сезона.

Голкипер «Каролины» Петр Мразек отразил все 27 бросков по своим воротам и во второй раз в сезоне сыграл на ноль.

«Каролина» набрала 62 очка и сократила отставание от зоны плей-офф до одного очка. У «Рейнджерс» на восемь очков меньше.

В своих следующих матчах 10 февраля «Каролина» сыграет в гостях с «Нью-Джерси», а «Рейнджерс» примут «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Каролина» – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Фогеле, 47. Свечников, 59. Макгинн, 60.