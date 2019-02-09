Александр Овечкин: Уважение к Кросби есть, но есть и постоянная вражда

Хоккей 09 февраля 2019 07:35 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Лучший российский бомбардир в истории НХЛ объясняет особое отношение к «Питтсбургу» и его капитану.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о противостоянии с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Уважение между нами, конечно, есть, но есть и постоянная вражда, потому что мы играем за команды, которые не очень хорошо относятся друг к другу, – сказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ. – С первого дня, когда я пришел сюда, фанаты и пресса нагнетают: все хотят этой борьбы и этих матчей. Когда ты видишь весь этот ажиотаж, тебя начинает колотить, ты начинаешь настраиваться совсем по-другому.

Конечно, за 14 лет мы сыграли очень много матчей друг против друга. У нас есть уважение друг к другу, но, когда выходишь на лед, оно проходит, и он становится твоим соперником».

Напомним, на этой неделе Овечкин набрал 1180-е очко за карьеру в НХЛ и опередил Сергея Федорова, став лучшим российским бомбардиром в истории лиги.