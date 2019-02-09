Илья Коновалов: Ярославль, овертайм, буллиты…Такой дебют, определенно, запомнится

Хоккей 09 февраля 2019 10:38 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Голкипер «Локомотива» впервые сыграл за сборную России.

Голкипер «Локомотива» и сборной России Илья Коновалов рассказал о своем дебюте в национальной команде в вынесенном матче «Шведских хоккейных игр» с Финляндией (3:2 Б) в Ярославле.

Коновалов пропустил первую шайбу на 28-й секунде игры, а вторую – за девять секунд до конца третьего периода.

– Ярославль, овертайм, буллиты…Такой дебют, определенно, запомнится, – приводит «Р-Спорт» слова 20-летнего вратаря. – И самое главное, что победили.

– Сколько раз в жизни пропускали в первой смене?

– Всего один, насколько я помню. В прошлом сезоне в игре против «Атлантов» в МХЛ пропустил уже на восьмой секунде. У них пошла атака «два в один», игрок бросил мне в щиток, второй добил – и гол. Меня тогда спустили из первой команды в МХЛ. Нужно доказывать, что достоин играть за основу, а ты пропускаешь на восьмой секунде. Ощущение было не из приятных… Но ничего, мы выиграли тот матч со счетом 3:2.

– То есть, опыт подобных ситуаций у вас уже был.

– Все равно было тяжело психологически в игре с финнами, что скрывать. Но надо через такое проходить, и я думаю, что справился. Может, даже хорошо для дальнейшего роста, что все так получилось.

Напомним, в нынешнем сезоне Коновалов делит с Ильей Сорокиным из ЦСКА первое место в КХЛ по числу матчей «на ноль» (по десять игр).