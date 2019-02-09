Александр Овечкин: Федоров – один из лучших игроков вообще за всю историю

Хоккей 09 февраля 2019 10:52 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Капитан «Вашингтона» опередил Федорова, став лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, что опередил Сергея Федорова и стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ.

«Конечно, это одно из самых важных моих достижений, – сказал Овечкин в интервью официальному сайту лиги. – Понятно, что это было тяжело, заняло очень долгое время. Пришлось проходить через разные трудности: и в команде, и в жизни. Когда ты номер один за всю историю – это очень прилично. Я стремился к тому, чтобы превзойти этих прекрасных игроков, легенд. Конечно, приятно быть лучшим.

Опыт Федорова, то, как он видел площадку и читал игру… Я получал от этого колоссальнейшее удовольствие. Мы – я, Сема (Александру Семину), Козлов – получали удовольствие просто от того, что находились с ним вместе. А когда выходили вместе играть, это было вообще супер. Федоров – один из лучших игроков вообще за всю историю».

Напомним, на этой неделе 33-летний Овечкин набрал 1180-е очко за карьеру в НХЛ и опередил Федорова, с которым играл за «Вашингтон» в 2008-2009 годах.