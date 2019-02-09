Джон Торнтон: Я так долго в «Сан-Хосе», что просто не мог не набрать 1000 очков

Хоккей 09 февраля 2019 11:32 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

39-летний канадец набрал 1000-е очко в матчах за «акул».

Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон высказался о том, что набрал 1000-е очко в составе «акул».

В четверг в матче с «Калгари» (5:2), который стал для 39-летнего канадца 1007-м за «Сан-Хосе», он сделал голевой пас на Эвандера Кейна.

«Это просто замечательно, – приводит слова Торнтона официальный сайт НХЛ. – Играть со многими невероятными партнерами было настоящей роскошью для меня.

Я здесь так долго, что это просто не могло не произойти. Мне на самом деле повезло, что я так много лет выступаю за такую замечательную команду и продолжаю это делать».

Напомним, свою карьеру в НХЛ Торнтон начинал в «Бостоне», а в 2005 году был обменян в «Сан-Хосе». В сезоне 2005/2006 он первым в истории лиги стал лучшим бомбардиром сезона, выступая за две команды.

Всего же на счету Торнтона 1454 (407+1047) очка в 1539 матчах за карьеру в НХЛ. Он занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.