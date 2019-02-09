Кирилл Слепец: Шипачев постоянно подсказывает, по большинству особенно

Хоккей 09 февраля 2019 11:53 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

19-летний нападающий готовится к дебюту за сборную России.

Форвард сборной России Кирилл Слепец высказался о предстоящем дебюте за национальную команду.

В субботу в Стокгольме во втором туре «Шведских хоккейных игр» сборная России сыграет с хозяевами турнира. До этого в четверг в вынесенном матче в Ярославле Россия нанесла поражение Финляндии (3:2 Б).

«Хотелось дома дебютировать, конечно, но это же не мой выбор, – приводит «Р-Спорт» слова 19-летнего форварда «Локомотива». – Мне и в Швеции очень приятно будет сыграть за сборную России. Я уже привык к партнерам, просто приятно здесь находиться. (Партнер по звену Вадим) Шипачев постоянно мне подсказывает что-то, по большинству особенно. С ним легко играть, долго привыкать не нужно будет».

Напомним, матч Швеция – Россия пройдет 9 февраля. Начало – 17:30 (мск).