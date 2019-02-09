Антон Худобин: Да, играю меньше, чем другие вратари, но не считаю себя бэкапом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей09 февраля 2019 12:16Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Антон Худобин: Да, играю меньше, чем другие вратари, но не считаю себя бэкапом

Российский голкипер провел 23 матча за «Даллас» в нынешнем сезоне.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин высказался о своей роли в команде.

«Я не считаю себя бэкапом, – приводит слова 32-летнего российского вратаря официальный сайт НХЛ. – Не буду говорить за кого-то, скажу за себя. Я никогда не мечтал стать запасным вратарем, сидеть на лавке и полировать попу.

Такая уж у меня карьера, такая история, что – да, играю меньше, чем другие вратари. Но я знаю, что могу выйти и сыграть хорошо несколько игр подряд, принести команде результат. И не раз это доказывал. Дальше уже вопросы к тренеру, который делает заявку на матч и решает, кого ставить, кого нет».

В нынешнем сезоне Худобин одержал девять побед в 23 матчах, в которых отразил 92,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,42 гола за игру.

Лучший результат для Худобина по проведенным матчам за регулярный чемпионат в НХЛ – 36 матчей в сезоне 2013/2014 за «Каролину».

#нхл#хк даллас старз#худобин антон
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта