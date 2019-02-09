Антон Худобин: Да, играю меньше, чем другие вратари, но не считаю себя бэкапом

Хоккей 09 февраля 2019 12:16 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский голкипер провел 23 матча за «Даллас» в нынешнем сезоне.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин высказался о своей роли в команде.

«Я не считаю себя бэкапом, – приводит слова 32-летнего российского вратаря официальный сайт НХЛ. – Не буду говорить за кого-то, скажу за себя. Я никогда не мечтал стать запасным вратарем, сидеть на лавке и полировать попу.

Такая уж у меня карьера, такая история, что – да, играю меньше, чем другие вратари. Но я знаю, что могу выйти и сыграть хорошо несколько игр подряд, принести команде результат. И не раз это доказывал. Дальше уже вопросы к тренеру, который делает заявку на матч и решает, кого ставить, кого нет».

В нынешнем сезоне Худобин одержал девять побед в 23 матчах, в которых отразил 92,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,42 гола за игру.

Лучший результат для Худобина по проведенным матчам за регулярный чемпионат в НХЛ – 36 матчей в сезоне 2013/2014 за «Каролину».