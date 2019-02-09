Сборная России проиграла во втором матче на шведском этапе Евротура

Хоккей 09 февраля 2019 19:48 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты сборной России уступили команде Швеции (2:4) во втором матче шведского этапа Евротура.

В составе шведов заброшенными шайбами отметились Микаэль Линдквист (23-я минута), Эмиль Ларссон (32), Исак Лундестрем (53) и Фредрик Хендемарк (60, п.в.). У российской сборной отличились Анатолий Никонцев (41) и Илья Михеев (51, бул).

После этой победы сборная Швеции, набрав три очка, поднялась на вторую строчку в турнирной таблице турнира. Российская команда, имея в активе два балла, занимает третье место.

Напомним, что в первом матче Шведских игр россияне обыграли финнов (3:2 Б). В заключительном матче сборная России 10 февраля сыграет с чехами, а шведы встретятся с командой Финляндии.