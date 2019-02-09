Илья Михеев: Слишком часто сегодня теряли шайбу

Хоккей 09 февраля 2019 20:44 Источник: «РИА Новости»

Форвард сборной России Илья Михеев прокомментировал поражение команды в матче со шведами (2:4).

- Пропустили два гола, и шведы стали иначе играть. Нам приходилось отыгрываться, а они здорово защищались. Сравняли все-таки счет, но в ответ сразу получили третью шайбу. Поплатились за ошибки мы, слишком часто сегодня шайбу теряли. Теперь надо выиграть последний матч с чехами. Не в курсе, что мою игру хвалят в прессе. Я не читаю новости хоккейные, - приводит слова нападающего РИА «Новости».

Добавим, что в заключительном матче Шведских игр сборная России сыграет против команды Чехии.