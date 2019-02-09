Илья Михеев: Слишком часто сегодня теряли шайбу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей09 февраля 2019 20:44Источник: «РИА Новости»

Илья Михеев: Слишком часто сегодня теряли шайбу

Форвард сборной России Илья Михеев прокомментировал поражение команды в матче со шведами (2:4).

- Пропустили два гола, и шведы стали иначе играть. Нам приходилось отыгрываться, а они здорово защищались. Сравняли все-таки счет, но в ответ сразу получили третью шайбу. Поплатились за ошибки мы, слишком часто сегодня шайбу теряли. Теперь надо выиграть последний матч с чехами. Не в курсе, что мою игру хвалят в прессе. Я не читаю новости хоккейные, - приводит слова нападающего РИА «Новости».

Добавим, что в заключительном матче Шведских игр сборная России сыграет против команды Чехии.

#сборная россии по хоккею#сборная швеции по хоккею#михеев илья#шведские игры#еврохоккейтур
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта