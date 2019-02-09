Илья Воробьев: В матче со шведами к моментам отнеслись не самым лучшим образом - Советский спорт
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Хоккей09 февраля 2019 21:00Источник: Sport24.ru

Илья Воробьев: В матче со шведами к моментам отнеслись не самым лучшим образом

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение команды в матче со шведами (2:4).

— Возможны ли перестановки между звеньями, а не только точечные?
— Возможно все. Я еще раз говорю, что после двух минут после игры сложно что-то сказать.

— Коварж и Секач не сыграют за чехов завтра. Внесет ли это какие-то коррективы в вашу подготовку?
— Знаю, что они не сыграют. До этого у них была договоренность. У чехов и так самая взрослая команда, самая мастеровитая на этом турнире.

— Вы в целом довольны сборной России? Она все-таки экспериментальная.
— Вы это так назвали. Мы решили, что такие игроки поедут. Сегодня по игре к моментам отнеслись, откровенно говоря, не самым лучшим образом.

— В первые за долгое время в сборной нет оборонительной тройки. Сказывается ли это на команде?
— Мы не называем ее так. Эти ребята просто могут продавить, создать агрессию. Дальше будем думать, на данном этапе вот так, — передает слова Воробьева Sport24.ru.

Добавим, что в заключительном матче Шведских игр сборная России сыграет против команды Чехии.

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