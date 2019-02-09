Рикард Гренборг: К сожалению, клубы КХЛ осложняют нам жизнь, оказывая на наших игроков давление

Хоккей 09 февраля 2019 21:16 Источник: Sport24.ru

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал победу над сборной России со счетом 4:2 в матче третьего этапа Евротура.

— Отличный получился матч. Всех, кто его смотрел с трибун или телеэкранов, он однозначно развлек. Мы играли против потрясающей команды, и нам пришлось тяжело. Но мы справились со сложной задачей благодаря тому, что ребята проявили характер.

— Сколько хоккеистов из этой команды в итоге может поехать на чемпионат мира?

— Пока трудно сказать. В прошлые два года ездило по 1-2 хоккеиста. Конкуренция с учетом энхаэловцев получается очень высокой. Но Филип Хольм из «Торпедо» прежде играл на чемпионатах мира. И Деннис Расмуссен из «Магнитки» тоже. И Магнус Хелльберг из СКА. Парни из КХЛ вполне могут поехать в Словакию. У них хорошие шансы. А молодые парни с ними поборются. Но мы еще не знаем, кто сможет приехать из НХЛ, поэтому ничего определенного сказать не могу.

— Почему вы вызвали только 5 игроков КХЛ на этот этап?

— Некоторых хоккеистов клубы КХЛ не отпустили. Кого — не трудно понять, шведских хоккеистов в КХЛ не так и много. К сожалению, клубы КХЛ осложняют нам жизнь, оказывая на наших игроков давление, чтобы они никуда не ездили, - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Добавим, что в заключительном матче на турнире шведская сборная сыграет против команды Финляндии.