Александр Кожевников: Немножко не хватило характера сборной России

Хоккей 09 февраля 2019 21:34 Источник: «РИА Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал результат матча между сборными России и Швеции (2:4) в рамках шведского этапа Евротура.

- Непонятное судейство было. Желания у сборной России было много, но надо моменты свои использовать. Понятно, что молодая у нас команда, неплохо смотрелись, не 0:10 же проиграли. Нормально мы играли. Судьи помогли шведам. Немножко не хватило характера сборной России, но ничего страшного не произошло по большому счету. Я думаю, у ребят хватит мастерства в будущем. Главное, прошедший матч показал, что у нас есть неплохая молодежь и перспективы, - приводит слова Кожевникова РИА «Новости».

Добавим, что в заключительном матче Шведских игр сборная России сыграет против команды Чехии.