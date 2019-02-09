Александр Кожевников: Немножко не хватило характера сборной России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей09 февраля 2019 21:34Источник: «РИА Новости»

Александр Кожевников: Немножко не хватило характера сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал результат матча между сборными России и Швеции (2:4) в рамках шведского этапа Евротура.

- Непонятное судейство было. Желания у сборной России было много, но надо моменты свои использовать. Понятно, что молодая у нас команда, неплохо смотрелись, не 0:10 же проиграли. Нормально мы играли. Судьи помогли шведам. Немножко не хватило характера сборной России, но ничего страшного не произошло по большому счету. Я думаю, у ребят хватит мастерства в будущем. Главное, прошедший матч показал, что у нас есть неплохая молодежь и перспективы, - приводит слова Кожевникова РИА «Новости».

Добавим, что в заключительном матче Шведских игр сборная России сыграет против команды Чехии.

#шведские игры#кожевников александр#сборная россии по хоккею#сборная швеции по хоккею#еврохоккейтур
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта