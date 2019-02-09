Анатолий Никонцев: Шипачев и Кагарлицкий подсказывают, куда катить, что делать 

Форвард «Спартака» дебютировал в сборной России на шведском этапе Евротура-2019 и в своем втором матче открыл счет забитых голов. Счастливую шайбу Никонцев забрал на память, но вот особой радости это событие ему не принесло.
- Вы на этом турнире дебютировали в национальной команде. Как ощущения?
- Все здорово! Очень приятно играть за сборную страны, стараюсь показать свой максимум.
- Еще и ассистентом капитана стали, нашивку получили.
- Это мне привычно. В клубе был и ассистентом, и капитаном.
- Почему проиграли?
- У нас было много моментов в первых двух периодах, могли забивать больше. Мы старались прессинговать, играть быстрее.
- Как вам играется в тройке с Шипачевым и Кагарлицким?
- Мы провели одну тренировку и матч с Финляндией. У них есть наигранные моменты, стараюсь подстариваться. Ребята подсказывают, куда лучше катиться, что делать.
- В какой-то момент во втором периоде вы не выходили на лед.
- Немного подустал.
- Отдохнули и забили?
- Нет, просто немного поменяли схему-расстановку.
- Первая шайба за сборную особой радости не принесла?
- На первом месте – командный результат. Но забить, конечно, приятно.