Анатолий Никонцев: Шипачев и Кагарлицкий подсказывают, куда катить, что делать 

Хоккей 09 февраля 2019 21:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Форвард «Спартака» дебютировал в сборной России на шведском этапе Евротура-2019 и в своем втором матче открыл счет забитых голов. Счастливую шайбу Никонцев забрал на память, но вот особой радости это событие ему не принесло.

- Вы на этом турнире дебютировали в национальной команде. Как ощущения?

- Все здорово! Очень приятно играть за сборную страны, стараюсь показать свой максимум.



- Еще и ассистентом капитана стали, нашивку получили.

- Это мне привычно. В клубе был и ассистентом, и капитаном.



- Почему проиграли?

- У нас было много моментов в первых двух периодах, могли забивать больше. Мы старались прессинговать, играть быстрее.



- Как вам играется в тройке с Шипачевым и Кагарлицким?

- Мы провели одну тренировку и матч с Финляндией. У них есть наигранные моменты, стараюсь подстариваться. Ребята подсказывают, куда лучше катиться, что делать.



- В какой-то момент во втором периоде вы не выходили на лед.

- Немного подустал.



- Отдохнули и забили?

- Нет, просто немного поменяли схему-расстановку.

