37 сэйвов Варламова не спасли «Колорадо» от шестого поражения кряду - Советский спорт
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Хоккей09 февраля 2019 23:52Источник: «Советский спорт»

37 сэйвов Варламова не спасли «Колорадо» от шестого поражения кряду

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду в овертайме обыграл «Колорадо» со счетом 4:3.

У победителей встречи дубль оформил Райан Пулок (53, 63-я минуты) и по разу отличились Джордан Эберле (38) и Джош Бейли (48), а у гостей отличились Карл Седерберг (10). Эрик Джонсон (22) и Джей Ти Комфер (57).

Российский голкипер гостевой команды Семен Варламов отразил 37 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» одержал третью победу в последних пяти играх и с 70 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Колорадо», потерпевший шестое поражение кряду, расположился на десятой строчке на Западе, имея в активе 54 очка.

В следующем матче «Нью-Йорк» 10 февраля примет «Миннесоту», а «Эвеланш» в тот же день на выезде сыграет с «Бостоном».

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