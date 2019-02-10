«Бостон» переиграл «Лос-Анджелес», команды на двоих забросили девять шайб

Хоккей 10 февраля 2019 00:10 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» на домашнем льду в овертайме обыграл «Лос-Анджелес – 5:4.

У победителей встречи голами отметились Чарли Макэвой (24-я минута), Дэнтон Хайнен (43), Давид Крейчи (44), Брэд Маршан (46) и Патрис Бержерон (62), забивший в овертайме, а у гостей шайбы забросили Алекс Иафалло (28), Анже Копитар (34), Нейт Томпсон (49) и Оскар Фантенберг (55).

«Бостон» одержал третью победу в последних пяти играх и с 68 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Лос-Анджелес», прервавший серию из трех побед, расположился на 14-й строчке на Западе, имея в активе 51 очко.