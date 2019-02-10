Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:2.
У победителей встречи голами отметились Винс Данн (4-я минута) Владимир Тарасенко (18) и Маккензи Макикерн (30), а у гостей шайбы забросили Маттиас Экхольм (27) и Райан Йохансен (58).
Для Тарасенко эта шайба стала 19-й в сезоне. Теперь на счету россиянина 389 (197+191) очков в 473 играх НХЛ.
You have GOT to see this! #stlblues pic.twitter.com/PCbv6ixeX9— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 9 февраля 2019 г.
«Сент-Луис» одержал пятую победу кряду и с 57 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Нэшвилл» в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 70 очков.
В следующем матче «блюзмены» 10 февраля вновь сыграют с «Предаторз», но уже на выезде.