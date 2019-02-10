Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» (видео)

Хоккей 10 февраля 2019 00:44 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Винс Данн (4-я минута) Владимир Тарасенко (18) и Маккензи Макикерн (30), а у гостей шайбы забросили Маттиас Экхольм (27) и Райан Йохансен (58).

Для Тарасенко эта шайба стала 19-й в сезоне. Теперь на счету россиянина 389 (197+191) очков в 473 играх НХЛ.

«Сент-Луис» одержал пятую победу кряду и с 57 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Нэшвилл» в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 70 очков.

В следующем матче «блюзмены» 10 февраля вновь сыграют с «Предаторз», но уже на выезде.