28 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург», Кросби побил рекорд Лемье

Хоккей 10 февраля 2019 08:34 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Поединок прошел на домашней арене «Лайтнинг».

Хоккеисты «Тампы-Бэй» нанесли поражение «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «молний».

Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали, а их партнер по команде – голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам из 32.

Отметим, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч из-за травмы, а капитан «пингвинов» Сидни Кросби провел 916-й поединок в рамках «регулярки» и побил рекорд Марио Лемье по количеству матчей за «Пингвинз».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа» – «Питтсбург» – 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

Голы: Уилсон (Блюгерс, Каллен), 13:36 – 0:1; Гурд (Пойнт, Хедман), 15:02 – 1:1; Чернак (Пакетт, Коберн), 15:59 – 2:1; Чирелли (Киллорн, Макдона), 27:42 – 3:1; Маккэн (Раст), 28:31 – 3:2; Раст (Гюнтцель), 35:04 – 3:3; Джонсон (Палат, Стэмкос), 44:54 – 4:3; Миллер (Киллорн, Чирелли), 54:03 – 5:3; Пирсон (Кросби), 55:22 – 5:4.