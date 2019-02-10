«Торонто» одолел на выезде «Монреаль», Зайцев забросил вторую шайбу в сезоне

Хоккей 10 февраля 2019 08:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене «Канадиенс».

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» уступил в овертайме «Торонто» со счетом 3:4.

В составе победителей отличились Джон Таварес, набравший 2 (1+1) очка, а также Андреас Юнссон, Вильям Нюландер и россиянин Никита Зайцев, для которого эта шайба стала второй в сезоне.

Три гола «Монреаля» на счету Эндрю Шоу, Томаша Татара и Брендана Галлахера.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» – «Торонто» – 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Шоу (Питри, Доми), 0:51 — 1:0; Юнссон (Хаймэн), 2:20 — 1:1; Зайцев (Линдхольм, Райлли), 4:42 — 1:2; Татар (Уэбер, Прайс), 21:13 — 2:2; Галлахер (Доми, Шоу), 47:24 — 3:2; Нюландер (Таварес), 48:35 — 3:3; Таварес — 33 (Марнер, Райлли), 62:17 — 3:4.