Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»

Хоккей 10 февраля 2019 08:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене «Кэпиталз».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» уступил «Флориде» со счетом 4:5.

В составе победителей отличились Фрэнк Ватрано, Кейт Яндл, Колтон Севьюр и Дерик Брассар, а также Майк Хоффман, ставший автором победной шайбы.

У «столичных» дубль оформил Бретт Коннолли. Еще по шайбе забросили Ларс Эллер и Евгений Кузнецов.

Отметим, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, а также защитник Дмитрий Орлов, отдали по голевой передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Флорида» – 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Ватрано (Трочек, Экблад), 12:55 – 0:1; Яндл (Мальгин, Шихан), 13:30 – 0:2; Коннолли (Бураковски), 25:02 – 1:2; Севьюр (Экблад), 29:17 – 1:3; Эллер (Дауд, Коннолли), 39:19 – 2:3; Брассар, 40:07 – 2:4; Коннолли (Бураковски, Эллер), 46:12 – 3:4; Кузнецов (Орлов, Овечкин), 56:54 – 4:4; Хоффман (Яндл, Барков), 61:31 – 4:5.