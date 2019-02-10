Гол Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче против «Нэшвилла» - Советский спорт
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Хоккей10 февраля 2019 08:46Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Гол Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче против «Нэшвилла»

Встреча прошла на домашней арене «Блюз».

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ оказался сильнее «Нэшвилла». Команда одержала победу со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Винс Данн, Владимир Тарасенко и Маккензи Макикерн. Два гола гостей на счету Маттиаса Экхольма и Райана Джохансена.

Отметим, что для российского форварда эта шайба стала 19-й в сезоне.

Таким образом, «Сент-Луис» набрал 57 очков и занял 8-е место в таблице Западной конференции. Эта последняя кубковая путевка.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» – «Нэшвилл Предаторз» – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Данн (Томас, Сундквист), 04:37 (1:0); Тарасенко (Шенн), 18:45 (2:0); Экхольм (Смит, Суббан), 27:28 (2:1, бол); Макикерн (Барбашев, Томас), 30:58 (3:1); Джохансен (Форсберг, Йоси), 58:45 (3:2)

#нхл#хк сент-луис блюз#хк нэшвилл предаторз
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