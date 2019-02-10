Милош Ржига: Сборная России играет в своем стиле при любом составе

Встреча состоится сегодня, 10 февраля и стартует в 14.00 мск.
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился ожиданиями от матча с командой России в рамках 3-го тура третьего этапа Евротура.
«Российская команда всегда играет в своем стиле при любом составе, никаких сюрпризов для нас нет. Игроки хорошо катаются, контролируют шайбу, идут в обводку. Нам надо чуть-чуть добавить в агрессии.
Нам нужно будет еще больше сделать упор на тактику, больше работать, больше кататься», – заявил специалист, чьи слова приводит ТАСС.