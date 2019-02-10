Капризов признан лучшим игроком ЦСКА в январе

Хоккей 10 февраля 2019 12:30 Источник: ХК ЦСКА Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Форвард сборной России Кирилл Капризов признан лучшим игроком московского ЦСКА по итогам январских матчей.

Отмечается, что нападающий занял первое место в голосовании, которое проводилось среди болельщиков.

Капризов набрал 46,47% голосов. На второй позиции расположился голкипер армейцев Илья Сорокин (27,54%). Замкнул первую тройку лучших нападающий Михаил Григоренко (6,96%).

Напомним, в январе Капризов забросил 5 шайб и отдал 5 голевых передач в пяти матчах.