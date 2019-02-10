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Хоккей10 февраля 2019 12:30Источник: ХК ЦСКААвтор: Гичунцев Артур

Капризов признан лучшим игроком ЦСКА в январе

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Форвард сборной России Кирилл Капризов признан лучшим игроком московского ЦСКА по итогам январских матчей.

Отмечается, что нападающий занял первое место в голосовании, которое проводилось среди болельщиков.

Капризов набрал 46,47% голосов. На второй позиции расположился голкипер армейцев Илья Сорокин (27,54%). Замкнул первую тройку лучших нападающий Михаил Григоренко (6,96%).

Напомним, в январе Капризов забросил 5 шайб и отдал 5 голевых передач в пяти матчах.

#кхл#хк цска#капризов кирилл
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