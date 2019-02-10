Дарюс Каспарайтис: Малкина часто недооценивают с глобальной точки зрения

Хоккей 10 февраля 2019 15:17 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

В нынешнего сезоне у российского форварда 55 очков в 50 матчах.

Бывший защитник «Питтсбурга» Дарюс Каспарайтис не считает, что форвард «пингвинов» Евгений Малкин проводит неудачный сезон.

«Малкин и Овечкин – наши звезды, которые долго выступают в НХЛ, – приводит слова Каспарайтиса официальный сайт лиги. – У всех бывают спады, но эти игроки ниже своего уровня не опускаются.

Я бы не стал говорить, что Женя проводит неудачный сезон. И заметил бы, что Малкина вообще часто недооценивают с глобальной точки зрения. Например, нет никакой шумихи, что Джино подбирается к своей тысяче. А ведь иногда Малкин играл даже лучше Кросби.

В такую же тень в свое время попадал Яромир Ягр, выступая вместе с Марио Лемье. Ягр – один из лучших игроков в истории НХЛ. Но когда Лемье вернулся в «Питтсбург» после годичной паузы, то Яромир снова ушел на вторые роли, хотя уже был сильнее, чем СуперМарио.

Думаю, Женя – не тот человек, который будет переживать: «Вау, я не попал в сотню лучших игроков в истории НХЛ». Он в тот год просто пошел и взял еще один Кубок Стэнли. Малкин прекрасно о себе знает, что он – один из великих игроков этой лиги. А об остальном можно не думать».

В нынешнем сезоне 32-летний Малкин набрал 55 (14+41) очков в 50 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «–18» и 53 минутах штрафа.

Всего за карьеру в НХЛ на его счету 985 (384+601) очков в 834 матчах.