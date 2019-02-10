«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл», У Тарасенко хет-трик и 200-я шайба в НХЛ

Хоккей 10 февраля 2019 23:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Семкив Александр

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на выезде в овертайме обыграл «Нэшвилл – 5:4.

У победителей встречи хет-трик оформил Владимир Тарасенко, забивший на 24-й и 47-й минутах, а также на 16-й секунде овертайма и по разу отличились Алекс Пьетранджело (22-я минута) и Тайлер Бозак (25), а у хозяев льда дважды отличился Виктор Арвидссон (25, 46) и единожды – Роман Йози (42) и Филип Форсберг (52)

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Для Тарасенко эти шайбы стали 20-й, 21-й и 22-й в сезоне. Теперь на счету Владимира 391 (200 голов + 191 передача) очко в 474 играх НХЛ.

«Сент-Луис» одержал шестую победу кряду и с 59 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Нэшвилл» в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 71 очко.