Владислав Третьяк: Шанс попасть на чемпионате мира есть у многих, ребята все перспективные

Хоккей 11 февраля 2019 01:26 Источник: ТАСС

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк – о победе над Чехией (3:1) в матче заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.

– Мне понравилась команда: после поражения от шведов она не опустила голову, наоборот, показала хороший, активный хоккей с первой до последней секунды.

Естественно, в завершении не все получается, но это ясно, поскольку многие в большинстве вместе не играли, сочетаний особых нет, кроме связки Шипачев – Кагарлицкий, которая сразу выделялась. У нее не все получалось, но видно, что взаимодействие очень хорошее.

Нам было очень важно посмотреть, какой у молодых ребят характер, желание и объем работы. Меня радует, что они борются до конца, поскольку у них есть потенциал. Шанс попасть на чемпионате мира есть у многих, ребята все перспективные, у нас всегда в сборную ворота открыты, – приводит слова Третьяка ТАСС.