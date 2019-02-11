Владислав Третьяк: Шанс попасть на чемпионате мира есть у многих, ребята все перспективные - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей11 февраля 2019 01:26Источник: ТАСС

Владислав Третьяк: Шанс попасть на чемпионате мира есть у многих, ребята все перспективные

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк – о победе над Чехией (3:1) в матче заключительного тура третьего этапа Еврохоккейтура «Шведских хоккейных игр» в Стокгольме.

– Мне понравилась команда: после поражения от шведов она не опустила голову, наоборот, показала хороший, активный хоккей с первой до последней секунды.

Естественно, в завершении не все получается, но это ясно, поскольку многие в большинстве вместе не играли, сочетаний особых нет, кроме связки Шипачев – Кагарлицкий, которая сразу выделялась. У нее не все получалось, но видно, что взаимодействие очень хорошее.

Нам было очень важно посмотреть, какой у молодых ребят характер, желание и объем работы. Меня радует, что они борются до конца, поскольку у них есть потенциал. Шанс попасть на чемпионате мира есть у многих, ребята все перспективные, у нас всегда в сборную ворота открыты, – приводит слова Третьяка ТАСС.

#еврохоккейтур#шведские игры#сборная россии по хоккею#третьяк владислав
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта