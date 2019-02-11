Тарасенко, Георгиев и Кучеров - три звезды игрового дня в НХЛ - Советский спорт
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Хоккей11 февраля 2019 09:29Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Спирин Дмитрий

Тарасенко, Георгиев и Кучеров - три звезды игрового дня в НХЛ

В НХЛ назвали тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

На первое место поставила российского форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, который в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ) забросил три шайбы.

Второй звездой назван российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев. В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1) он отразил 55 бросков.

Третьей звездой стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший на свое имя дубль и отдавший голевую передачу в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2).

#кучеров никита#тарасенко владимир#георгиев александр
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