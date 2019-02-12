«Барыс» на своем льду обыграл «Сибирь»

Хоккей 12 февраля 2019 18:57 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Барыса» переиграли «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

В составе казахского клуба заброшенными шайбами отметились Егор Петухов (24-я минута), Дмитрий Шевченко (26), Роман Старченко (47), Брэндон Боченски (57) и Алихан Асетов (60). У новосибирской команды отличились Виктор Комаров (22) и Шейн Принс (58).

После этой победы «Барыс», набрав 81 очко, расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», имея в активе 53 балла, занимает девятое место.

В следующем матче «Барыс» дома примет «Куньлунь», а «Сибирь» в гостях сыграет против «Нефтехимика».