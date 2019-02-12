Боб Хартли: Мы играли в умный выездной хоккей и поэтому победили

Хоккей 12 февраля 2019 19:20 Источник: ХК «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги гостевой встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:0).

- Хорошая для нас выездная победа. Главным героем первого периода был, безусловно, наш вратарь Иван Налимов, который отразил несколько очень опасных бросков. После этого мы сумели забросить первую шайбу, а затем Тэйлор Бек забил еще один гол. Дальше мы играли в довольно умный хоккей по выездной модели.

Мы не открывались, мы знали, что у «Адмирала» сбалансированная команда с хорошей атакой, неплохая серия побед за плечами. Но мы играли, как я уже сказал, в умный выездной хоккей и поэтому победили, - приводит слова Хартли пресс-служба омского клуба.