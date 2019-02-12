Коди Франсон: Это мой первый сезон в КХЛ, потребовалось время для адаптации

Хоккей 12 февраля 2019 20:08 Источник: ХК «Авангард»

Защитник «Авангарда» Коди Франсон прокомментировал победу команды в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:0).

- Сегодня важно было сыграть с таким результатом?

- Конечно. Мы здорово сыграли против СКА, не пропустив ни одной шайбы. Сейчас на тренировках уделяем особое внимание определенным мелочам, которые позволяют добиваться успеха в матчах. И это приносит результат. Это очень важно накануне старта плей-офф. В играх на вылет всегда идет очень плотная борьба. Победить в серии будут способны те команды, которые действуют увереннее в определённых моментах в условиях жесткой конкуренции. Поэтому мы и стараемся проработать те мелочи, которые помогут создавать благоприятные условия для нас на льду.

- В чем отличие предыдущего матча во Владивостоке от сегодняшнего?

- Думаю, в прошлый раз перелет немного шокировал команду. Нам не хватило остроты действий. В этот раз переезд был спланирован немного по-другому. Лично я намного легче перенёс перелёт. И играли мы значительно лучше. Мы знали, что они будут бороться, ведь «Адмирал» – работоспособная команда, они не отступают. Поэтому мы должны были качественно сыграть с учетом всех нюансов.

- Ты очень хорошо показываешь себя на протяжении последних игр, согласишься с тем, что сейчас ты демонстрируешь свой лучший хоккей?

- Я здорово чувствую себя на льду. Это мой первый сезон в лиге, потребовалось время для адаптации, нужно было прочувствовать игру. Ведь все отличается от того, с чем я имел дело раньше – другой менталитет, размер площадки и так далее. Сейчас чувствую себя комфортно. В паре с Евгением Медведевым чувствую себя отлично. И уже предвкушаем игры плей-офф, - приводит слова Франсона пресс-служба «Авангарда».