Александр Андриевский: Шанс, хоть и маленький, но есть, и «Сибирь» будет бороться до конца

Хоккей 12 февраля 2019 20:26 Источник: ХК «Барыс»

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский подвел итог выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:5).

- Если брать всю игру в целом, то я считаю, что «Барыс» сегодня выиграл заслуженно. Они сегодня выглядели лучше нас. Единственное, в актив нам можно занести начало игры, первые минут шесть-восемь. Пользуясь теннисной терминологией можно сказать, что мы сегодня сделали очень много невынужденных ошибок. И, по большому счету, они привели к голам. Даже если взять эти два гола в третьем периоде, когда нам забивали «5 на 3». Такое ощущение, что подумали «не можете вы нам забить «5 на 4», давайте сделаем «5 на 3». Но несмотря ни на что мы не опускаем рук. У нас есть шанс, хоть и маленький, но он есть, и мы будем бороться до конца, - приводит слова Андриевского пресс-служба «Барыса».

Напомним, что «Сибирь», имея в активе 53 очка, занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, уступая идущему на восьмом месте «Трактору» два балла.