Андрей Скабелка: Считаю, что мы заслуженно победили «Сибирь» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей12 февраля 2019 20:29Источник: ХК «Барыс»

Андрей Скабелка: Считаю, что мы заслуженно победили «Сибирь»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (5:2).

- Хорошая игра, неплохое движение, энергия, азарт был у ребят. Понравилось взаимодействие в зоне атаки. Поэтому я тоже считаю, что мы заслуженно победили. Если последние две игры с «Сибирью» у нас были достаточно равные, то сегодня мы выглядели лучше. Готовимся к следующей игре.

- Сегодня не было Фрэттина, с ним все в порядке?
- Если не принимал участие в игре, значит не все с ним в порядке.

- Что стало ключевым фактором в сегодняшней победе?
- Я думаю, два быстрых гола после пропущенной нами первой шайбы. Мы достаточно быстро отыгрались и вышли вперед. До этого Тэйлор здорово играл. У нас были шансы для взятия ворот, но не получалось. А после шайбы, которую забросила «Сибирь», у нас спало напряжение, и ребята заиграли по-другому, - приводит слова Скабелку пресс-служба «Барыса».

Напомним, что «Сибирь», имея в активе 53 очка, занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, уступая идущему на восьмом месте «Трактору» два балла.

#кхл#хк барыс#скабелка андрей#хк сибирь
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта