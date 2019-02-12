Андрей Скабелка: Считаю, что мы заслуженно победили «Сибирь»

Хоккей 12 февраля 2019 20:29 Источник: ХК «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (5:2).

- Хорошая игра, неплохое движение, энергия, азарт был у ребят. Понравилось взаимодействие в зоне атаки. Поэтому я тоже считаю, что мы заслуженно победили. Если последние две игры с «Сибирью» у нас были достаточно равные, то сегодня мы выглядели лучше. Готовимся к следующей игре.

- Сегодня не было Фрэттина, с ним все в порядке?

- Если не принимал участие в игре, значит не все с ним в порядке.

- Что стало ключевым фактором в сегодняшней победе?

- Я думаю, два быстрых гола после пропущенной нами первой шайбы. Мы достаточно быстро отыгрались и вышли вперед. До этого Тэйлор здорово играл. У нас были шансы для взятия ворот, но не получалось. А после шайбы, которую забросила «Сибирь», у нас спало напряжение, и ребята заиграли по-другому, - приводит слова Скабелку пресс-служба «Барыса».

Напомним, что «Сибирь», имея в активе 53 очка, занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, уступая идущему на восьмом месте «Трактору» два балла.