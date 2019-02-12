Голкипер «Чикаго» Кроуфорд приступил к тренировкам с командой

Хоккей 12 февраля 2019 22:32 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд провел первую за последние два месяца полноценную тренировку с «Блэкхокс».

- Я чувствую себя замечательно, снова нормально. Очень приятно снова быть на площадке, работать со всеми и хорошо себя чувствовать. Сейчас это самое главное.

Я бы прямо сейчас встал в ворота, но мы еще на эту тему не говорили. Пока мы только намечаем даты тренировок с командой, чтобы я смог снова почувствовать темп игры. Надеюсь вернуться в состав как можно скорее, но сейчас речь идет только о тренировках, - цитирует Кроуфорда официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Кроуфорд восстанавливается после сотрясения мозга, которое он получил 16 декабря в домашнем матче против «Сан-Хосе» (3:7). На 19-й минуте первого периода нападающий «Шаркс» Эвандер Кейн столкнулся с форвардом «Блэкхокс» Диланом Стромом, в результате чего Стром врезался в Кроуфорда.